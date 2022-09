VIDÉO - Incendies en Dordogne : la traque d'un pyromane autour de la forêt de la Double

"Si ça se trouve, c'est un proche ou un voisin, on ne sait pas", déplore Guy Piedfert. La situation amène les autorités comme les habitants à se demander qui sont les incendiaires, créant "une suspicion générale qui n’est pas bonne", constate-t-il.

En effet, agriculteurs et chasseurs organisent des rondes la nuit, et installent même des caméras de surveillance. Avec le risque d’une confrontation directe s’ils le trouvent avant les autorités. 45 gendarmes sont mobilisés sur le terrain pour essayer d’intercepter le criminel, qui risque jusqu’à 10 ans de prison, et 150.000 euros d’amende.