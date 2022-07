Pyromanes : qui sont-ils ?

Quelles sont leurs motivations ? Selon Marjorie Sueur, psychologue experte judiciaire près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le passage à l'acte des pyromanes s'explique de plusieurs façons. "Ça peut être un besoin de reconnaissance, besoin d'attirer l'attention sur lui, d'être présent sur les lieux de l'incendie. Et donc, non seulement, c'est lui qui détient le secret tant qu'il n'est pas mis en cause. Et après, il a le privilège et le plaisir aussi de pouvoir aider les personnes qui sont sur place", indique la psychologue. Il existe des méthodes de traitement de cette maladie, en particulier à travers la psychothérapie.