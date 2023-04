"Qu'ils viennent démolir, on les démolira" : dans les bidonvilles de Mayotte, les habitants entre colère et résignation face à l'opération Wuambushu

À 8000 kilomètres de Paris, Mayotte se trouve, depuis quelques jours, au centre de l'attention. Révélée par certains médias, Gérald Darmanin a confirmé, jeudi 20 avril, le déclenchement à venir de l'opération "Wuambushu", qui peut vouloir dire "reprise" ou "poil à gratter" en mahorais. "Quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l’ordre" ont été envoyés ces derniers jours dans l'archipel. Ils sont appuyés par "six magistrats et sept greffiers, ainsi que quinze agents de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)".

Ces importants moyens doivent permettre au gouvernement de "redoubler d’activité" contre la délinquance locale et de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale, à l'heure où de très nombreux clandestins - en provenance notamment des Comores - séjournent sur l'île. Souvent, ils vivent dans des conditions d'extrême précarité, dans des cases en tôle appelées bangas, lesquelles sont agrégées dans d'immenses bidonvilles. Ce sont ces zones urbaines très densément peuplées, privées de tout, et particulièrement d'eau et d'électricité, qui sont particulièrement ciblées par Beauvau. En parallèle, l'objectif est d'effectuer 10.000 expulsions en deux mois.