VIDÉO - "Quand Karine donnera des nouvelles..." : le stupéfiant sms envoyé par Michel Pialle à "Sept à Huit"

Un message qui en dit long sur la personnalité de Michel Pialle ? C'est ce dont est convaincu son ex-beau-frère, qui a livré un témoignage exclusif à TF1 en insistant sur certains traits de sa personnalité. "Je l'ai vu manipulateur, je l'ai vu mythomane, c'est-à-dire qu'il crée sa propre réalité parallèle jusqu'à y croire lui-même, la réalité n'est plus et son scénario est la réalité", détaille ce proche dans le reportage en tête de cet article, insistant sur le fait que Michel Pialle exerçait une emprise sur sa belle famille. "C'est quelqu'un qui voit d'emblée qui peut être amené à enter dans son scénario ou pas, ceux qui rentrent, il va les plumer, ceux qui ne rentrent pas, il va les isoler, ce qui a été le cas pour mon épouse et moi-même", poursuit-il. Avant d'assurer que son "épouse et sa sœur ne se sont pas parlées à cause de Michel pendant des mois, voire des années".

Pendant sept ans, Michel aurait notamment fait croire à sa première épouse, qu'il était un entrepreneur millionnaire. Lorsque celle-ci demande le divorce en 2002, voici ce qu'elle déclare dans la procédure : "Il me dit qu'il est tireur d'élite, que c'est top secret, que personne n'est au courant. Tout est inventé. Il parlait au téléphone tout seul. Il a inventé le nom des gens." Durant cette même procédure, Gilbert, le propre père de Michel Pialle, décrit le même type de profil. "Après, je ne sais combien de faux documents, de fausses rentrées d'argent, de cartes bleues volées. Il a fini, à court d'arguments, par abandonner sa femme et ses deux enfants devant un hôtel."