Quarante-quatre personnes évacuées d'un télésiège dans les Pyrénées

Grosse frayeur pour les skieurs bloqués à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ils sont contraints d'être évacués par les airs après une panne du télésiège. L'incident s'est produit vers 13 heures dans la commune de Saint-Pierre Dels-Forcats sur une installation de la station de ski de Cambre d'Aze. "Un élément qui permet au siège de faire le contour de la gare et de repartir est cassé et tombé sur la poulie et ce qui nous a empêché de faire fonctionner l'appareil dans les circonstances normales", indique Jacques Alvarez, directeur de la station de ski de Cambre d'Aze (Pyrénées-Orientales).