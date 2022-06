Quatre victimes en 24 heures : la dérive meurtrière d'un père de famille ?

Dominique et sa fille Laura contemplent les photos des jours heureux. Des grands-parents très présents, A. Dominique et ses enfants ont une relation fusionnelle, jusqu'à ce jour d'août 2020. Le meurtrier de ses parents serait Thierry Cahuzac, son ex-mari, et ce n'est pas tout. La veille, il aurait également tué ses parents. Il s'agit d'un quadruple assassinat sauvage pour lequel Thierry Cahuzac pourrait ne pas être jugé. Certains experts psychiatres ont estimé que son discernement était aboli au moment des faits. Il serait alors pénalement irresponsable car en France, on ne juge pas les fous.