VIDÉO - Radars : pluie de PV pour les petits excès de vitesse

L'État aurait encaissé au moins 380 millions d'euros pour l'année 2020, grâce à ces seules contraventions pour faibles excès de vitesse de moins de 10 km/h. "On a l'impression d'être un peu les vaches à lait, c'est enquiquiner les gens pour pas grand-chose", estime une autre Montpelliéraine au volant. De leur côté, les associations de consommateur sont vent debout depuis la publication de ces chiffres. Elles appellent à une plus grande tolérance pour ces infractions "souvent involontaires et quasiment jamais accidentogènes", selon 40 Millions d'Automobilistes, et demandent à réorienter "la politique de la Sécurité routière vers la lutte contre l’alcool et les stupéfiants au volant, le téléphone tenu en main.

Contactée par Le Parisien, la Sécurité Routière rappelle que "la vitesse excessive est un facteur toujours aggravant quant aux blessures subies, (...) et qu’elle est présente dans 29% des accidents", sur la même année 2020, et dans "43 % dans ceux impliquant des deux-roues motorisés".