Rancœur fatale ? Trois meurtres pour une vengeance

Son périple meurtrier aurait commencé deux jours plus tôt à 500 kilomètres de Valence, non loin de Colmar. Sur le parking de l'entreprise de BTP Knauf, les secours tentent de réanimer une employée de 39 ans. Estelle Luce, la directrice des ressources humaines. Elle a été retrouvée par des collègues au volant de sa voiture, inanimée. Le moteur est allumé, sa ceinture bouclée, son agresseur l'a surprise alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle et ne lui a laissé aucune chance. Elle a reçu trois balles dans la tête. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.