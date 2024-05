Rave party dans le Maine-et-Loire : des milliers de fêtards à Parnay, malgré une interdiction de la préfecture

Plusieurs milliers de personnes sont arrivées dans les environs de Parnay, petite commune du Maine-et-Loire dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai. Ils ont lancé une rave party, malgré un arrêté de la préfecture interdisant tout rassemblement festif musical. L'événement pourrait durer jusqu'à ce dimanche.

Un pont de l'Ascension festif. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai, des milliers de personnes ont convergé dans les environs de Parnay, petite commune du Maine-et-Loire, pour prendre part à une rave party non déclarée. Le préfet de police avait effectivement enjoint le public de ne pas se rendre sur le terrain agricole occupé par la fête et avait au préalable de ce long weekend interdit tout rassemblement festif musical jusqu'au lundi 13 mai.

Le seuil de 10.000 personnes, pas encore atteint

Cet interdit n'a pas empêché les fêtards de continuer à arriver sur place dans la journée de jeudi. La préfecture a néanmoins fait savoir que le seuil des 10.000 personnes présentes n'a pas encore été atteint. La petite commune voisine de Souzay-Champigny avertissait jeudi ses administrés sur sa page Facebook que cette "rave-party non déclarée se déroule actuellement au sud de Souzay-Champigny sur site dégagé et durera jusqu'à dimanche", mettant en garde contre des nuisances sonores et des flux de personnes inhabituels.

Des camping-cars et des toiles de tente ont été installés sur le site, selon une journaliste de TF1 sur place. Malgré "aucune préparation" au préalable de la part des organisateurs, a regretté la préfecture, celle-ci a mobilisé ses services, ainsi que la gendarmerie départementale, les pompiers et la sécurité civile pour assurer la sécurité du rassemblement. "La présence de stupéfiants et d'alcool sur le site présente des risques élevés pour la sécurité des personnes", a encore déploré la préfecture.

Des contrôles routiers vont être réalisés en périphérie de l'événement. Le rassemblement étant illégal, le préfet du département, Philippe Chopin, a également fait savoir que "tout participant s'expose à des sanctions". La gendarmerie a précisé de son côté qu'elle verbaliserait les véhicules pour "stationnement illégal".