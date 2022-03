Réactions à Ajaccio après la mort d’Yvan Colonna

Ils n'étaient pour la plupart pas nés lorsque Claude Érignac a été assassiné en 1998. Ces jeunes Corses ont voulu rendre hommage dans le calme à Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet, et décédé lundi soir, trois semaines après la violente agression dont il a été victime à la prison d'Arles. À Ajaccio ce matin, on retient surtout les conditions dans lesquelles Yvan Colonna est mort, en prison d'une part et surtout sous les coups d'un djihadiste qui s'est acharné pendant de longues minutes. "Le rôle de l'État est de défendre ses prisonniers. Je n'arrive pas à comprendre que dans une prison d'État, on puisse être assassiné", nous affirme un passant.