Dans la soirée du mardi 18 juin, sept personnes ont été tuées dans une collision sur une départementale près de Chartres. Les victimes sont cinq jeunes, âgés de 17 à 19 ans, et un couple de personnes âgées. Les enquêteurs tentent désormais de comprendre les circonstances autour de ce terrible accident.

Une route couverte de débris et deux voitures détruites… Des photos, prises quelques minutes après le drame, témoignent de la violence du choc. Un jeune homme est arrivé sur place, juste après l'accident. "Il y a eu un écran de fumée, je suis venu voir et j’ai vu trois voitures en collision. Ça a vraiment tapé fort", raconte-t-il au micro de TF1. L'accident s'est produit le mardi 18 juin, vers 18h30, sur la départementale 921, entre Illiers-Combray et Bailleau-le-Pin.

TF1

Une voiture transportant cinq jeunes entre 17 et 19 ans a percuté frontalement une autre voiture. Ses deux occupants, un couple d'octogénaires, sont morts sur le coup. Puis, dans sa course, le premier véhicule heurte une deuxième voiture, avant de prendre feu dans le fossé. Ses cinq passagers ont péri dans les flammes. Les deux occupants de la troisième voiture ont été blessés dans l'accident.

L'enquête ne fait que commencer, mais d'après le procureur, une vitesse excessive pourrait être à l'origine de la sortie de route et qui a provoqué la collision. "Nous avons saisi les trois véhicules, et je vais demander à un expert en accidentologie de donner des réponses à des questions très simples : à combien on peut estimer la vitesse des véhicules, et est-ce qu'il y a eu des problèmes mécaniques aussi, on ne sait jamais", explique Frédéric Chevallier.

Infographie - Reconstitution de l'accident - TF1

À quelques kilomètres de là, à Bailleau-le-Pin, les habitants sont sous le choc et la plupart d'entre eux connaissent bien cette portion de la départementale. Des autopsies doivent être réalisées la semaine prochaine. Elles devront déterminer si les cinq occupants de la voiture brûlée étaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.