VIDÉO - Rédoine Faïd : un procès sous très haute surveillance

Âgé de 51 ans, le roi de l'évasion pourrait-il tenter de se faire la belle ? En 2018, c'est à bord d'un hélicoptère qu'il s'échappe et reste trois mois en cavale. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre, il est assuré de rester en prison jusqu'en 2046, pour une précédente évasion et pour un braquage qui avait coûté la vie à une policière en 2010.