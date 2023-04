VIDÉO - Réforme des retraites : après les violences, qui paie pour les réparations ?

La métropole s'occupe de tout ce qui est au sol, la mairie de ce qui est écrit sur les murs. Les manifestations s'enchaînent, les tags s'accumulent, et à peine effacés, il faut recommencer. "C'est souvent les banques, et tout ce qui est établissement d'État", nous explique un agent de nettoyage, "on essaie de faire dans les plus brefs délais, mais on est un peu dépassés en ce moment". Les collectivités puiseront dans leur budget, mais les particuliers et les commerçants devront, eux, faire appel à leurs assurances.