VIDÉO - "Ça me désole" : à Lyon, de nombreux commerces et une mairie cibles des casseurs

À Lyon, selon la préfecture, plusieurs incidents se sont produits peu après 21h après un rassemblement devant l'Hôtel de ville, d'où plusieurs centaines de manifestants sont partis arpenter les rues du quartier de la Croix-Rousse. "Lors d'une manifestation sauvage", un groupe d'individus ont forcé une porte de la mairie du 1er arrondissement avant de s'introduire dans le bâtiment et d'en taguer les murs de l'entrée, relate le communiqué de la préfecture. D'autres ont incendié la devanture du poste de la police municipale de l'arrondissement et dans le même temps, un incendie s'est déclaré au sous-sol d'un immeuble mitoyen.

Sur le parcours de cette manifestation sauvage, des jets de projectiles et des tirs de feux d'artifice ont visé les forces de l'ordre qui ont alors répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Deux policiers ont été blessés au cours de la soirée. La préfète de région a réagi en condamnant fermement "ces atteintes aux biens publics" et assuré de son soutien les forces de l'ordre. Une atmosphère que les habitants déplorent : "Cela me désole", témoigne un Lyonnais dans le sujet ci-dessus."C'est sûr que ça fait peur", ajoute de son côté une Lyonnaise. "Je trouve ça débile, car c'est se tromper de combat de s'attaquer aux immeubles et de taguer."