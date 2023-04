Manifestants et policiers : quelles sanctions en cas de violences ?

Pour Me Laurent-Franck Lienard, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans leur défense, les policiers et gendarmes reconnus coupables sont susceptibles d'être lourdement punis. "Clémence et impunité pour les forces de l'ordre, ça n'existe pas en France, pas du tout. Ils sont poursuivis et ils sont condamnés. Et quelques fois condamnés à des peines lourdes. On leur interdit l'exercice des fonctions. On leur interdit le port d'armes. On leur donne des peines d'inéligibilité qui font qu'ils sont révoqués immédiatement. La clémence, je ne la vois pas au quotidien", indique-t-il.