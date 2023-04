VIDÉO - "Ça me fait mal au cœur" : à Rennes, le ras-le-bol des habitants après les dégradations et les violences

Des feux de poubelles ont aussi émaillé les déambulations de manifestants à Rennes où une manifestation non déclarée a eu lieu après l'allocution. Comme souvent, ces dernières semaines à Rennes, la journée commence par une opération nettoyage. Ce samedi encore, le centre-ville a connu des dégradations en marge des manifestations.

Dans un entretien ce mardi, la maire socialiste Nathalie Appéré, demande à l'État des "dispositifs policiers suffisants" : "Je distingue clairement ce qui est un mouvement social massif, avec une opposition très importante à la réforme des retraites qui se manifeste par des cortèges tout à fait pacifiques. Et d’autre part, ce que sont des groupes radicaux violents, qui n’ont rien à voir avec le mouvement social, mais qui prospèrent sur la colère et qui de fait n’ont pour seul idéal que la destruction et l’affaiblissement de la démocratie", dit-elle dans un entretien à l'AFP. "Ils commettent des exactions, s’en prennent aux forces de l'ordre, organisent des pillages de commerces, détruisent du mobilier urbain, tentent d'incendier des bâtiments publics… Ce week-end on a assisté à un véritable saccage du centre-ville", note-t-elle.