Un refus d'obtempérer, suivi d'une course poursuite, s'est produit dimanche soir à Mouchin, dans le Nord, près de la frontière belge. Trois gendarmes ont été blessés dans un accident de la route alors qu'ils tentaient de rattraper un suspect qu'ils avaient pris en chasse. L'un des gendarmes blessés a dû être héliporté dans un état grave.

La violence du choc a été si forte que les débris de la voiture de gendarmerie jonchent le sol sur plusieurs mètres. Dimanche soir, vers 21 heures, des individus entrent par effraction dans une déchetterie. Les malfaiteurs cherchent à dérober de la ferraille et des métaux précieux. Au même moment, les gendarmes patrouillent dans le secteur quand ils aperçoivent une voiture. Le conducteur et les passagers ont un comportement suspect. Le signalement correspond au voleur. Les gendarmes tentent alors de les arrêter, mais ils refusent le contrôle, accélèrent et s'enfuient. Une course poursuite s'engage dans le départemental de Saint-Denis entre Genech et Mouchin.

Enquête ouverte au parquet de Lille

Après plusieurs kilomètres de chasse, l'un des gendarmes perd le contrôle de son véhicule. Il percute un talus et finit sa course 20 mètres plus loin après avoir effectué des tonneaux. Philippe, agriculteur, propriétaire du champ, a assisté à la scène. "On a clairement pu identifier une course-poursuite entre des véhicules mais de là à s'imaginer ça... Il y avait une tentative d'immobilisation, voire d'arrêt d'un véhicule. Ça pouvait clairement se voir. Quand on voit l'état du véhicule. On a une pensée pour les gens qui se trouvent à l'intérieur", raconte-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Trois gendarmes ont été blessés. En fin de journée, ils ont pu sortir de l'hôpital avec quelques hématomes et contusions. Du côté de l'enquête, elle se poursuit au parquet de Lille pour tenter de retrouver les malfaiteurs qui auraient pris la direction de la Belgique.