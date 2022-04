Refus d'obtempérer à Paris : deux morts après des tirs de la police

La scène s'est déroulée peu avant minuit. Des policiers en patrouille près de la préfecture de Police repéraient une voiture suspecte stationnée en contresens quai des Orfèvres avec trois personnes à son bord. Cinq agents s'approchaient et contrôlaient le conducteur. Mais il accélérait et faisait tomber une policière. Un de ses collègues ouvrait le feu avec son fusil d'assaut et touchait le véhicule au moins six fois. Le conducteur décédait au volant.