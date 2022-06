Refus d’obtempérer à Paris : le vrai du faux

Ce que l'on sait c'est que, ce soir-là, deux des policiers ont constaté que les deux passagers à l'arrière du véhicule n'ont pas leurs ceintures et leur font signe de s'arrêter. Le conducteur a fait mine d'obtempérer mais redémarre très vite et remonte en direction du boulevard Barbès. Un peu plus haut, la voiture est bloquée par la circulation et se fait rattraper par les deux agents, avec le renfort d'une troisième collègue. Ces derniers somment les occupants de descendre. Le conducteur, en manœuvrant, percute l'un des agents. C'est alors que les trois policiers ouvrent le feu.