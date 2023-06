VIDÉO - Refus d’obtempérer, légitime défense : quelles sont les règles ?

Les règles sont claires et précises. "Les agents (…) peuvent faire usage de leur arme en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée", est-il indiqué dans le Code de la sécurité intérieure. Nécessité et proportionnalité sont donc des pierres angulaires. Tirer par exemple dans le dos d’une victime pourra être considéré comme un meurtre et certainement pas comme de la légitime défense. Mais pour cet avocat habitué à défendre les forces de l’ordre, ouvrir le feu se fait souvent dans l’urgence. "Quand un homme ou une femme porteur d’un uniforme armé est dans une situation où il estime qu’il y a un risque de mort pour lui-même ou pour autrui, on joue une décision capitale dans un quart de seconde", explique Me Thibault de Montbrial.