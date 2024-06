Un jeune homme de 19 ans a été tué par une policière dimanche soir en tentant d'échapper à un contrôle routier à Cherbourg (Manche). Cette dernière a été mise en examen mardi pour homicide volontaire.

Encore sonnés, les habitants de Cherbourg-en-Cotentin sont venus se recueillir ce mardi 11 juin, là où Sullivan, 19 ans, a perdu la vie deux jours plus tôt dimanche 9 juin, tué par une policière après un refus d'obtempérer. Vanessa, qui habite juste devant le lieu du drame, a assisté à une partie de la scène : "On a entendu le coup de feu (...) le jeune homme était déjà par terre", raconte-t-elle. Lundi 10 juin, dans la soirée, des échauffourées ont éclaté dans le quartier. Que s’est-il vraiment passé ?

Selon les premiers éléments de l’enquête, dans la soirée de dimanche, un équipage de trois policiers a tenté de contrôler un véhicule roulant à une vitesse excessive à Cherbourg-en-Cotentin. Le conducteur n’a "pas obtempéré aux sommations", selon le procureur cherbourgeois Pierre-Yves Marot qui s'est dessaisi au profit du pôle de l'instruction de Coutances, et a poursuivi sa route avant d'être forcé à s'arrêter par le véhicule d'un second équipage de police. Les trois occupants ont alors pris la fuite à pied, l'un est parvenu à s'échapper, un autre a été arrêté et placé en garde à vue pour recel, le véhicule étant signalé comme volé, toujours selon le parquet de Cherbourg.

La policière qui a fait feu mise en examen pour meurtre

Sullivan aurait bousculé volontairement l’un des policiers. "Le fonctionnaire a alors utilisé un pistolet à impulsion électrique, détaille le procureur de Cherbourg. Concomitamment, un autre agent a fait usage de son arme à feu, le touchant mortellement au niveau de la poitrine." Le jeune homme décède quelques minutes plus tard. Il était connu des services de police pour détention de stupéfiants.

La policière à l’origine du tir est une mère de famille de 46 ans, avec une carrière exemplaire selon sa hiérarchie. Après deux jours de garde à vue pour homicide volontaire, elle est présentée à un juge d'instruction. "La fonctionnaire de police a été placée sous contrôle judiciaire strict" qui lui interdit notamment de se rendre à Cherbourg, d'exercer l'activité de policière et lui impose de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, de ne pas détenir ou porter une arme, a ajouté dans un communiqué le procureur de la République à Coutances Gauthier Poupeau.