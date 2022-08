Refus d'obtempérer : un mort et un blessé grave à Vénissieux

La scène s’est déroulée très rapidement. Des policiers repèrent une voiture. Elle est signalée volée. Et les passagers refusent de se faire contrôler. Les deux équipages entourent les suspects et placent une herse pour éviter toute fuite. C’est alors que le conducteur fait une brusque marche arrière et renverse un fonctionnaire. Ce dernier et un collègue tirent alors à plusieurs reprises.