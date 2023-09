VIDÉO - Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : un mois après, où sont les policiers promis ?

Il y a un mois, le ministère de l'Intérieur avait donné 30 jours pour construire un poste de police au cœur du quartier. Pour le préfet du Gard Jérôme Bonet, cela prendra plus de temps. "Il s'agit de créer un poste de police au plus près du quartier, parce qu'il est indispensable qu'il y ait une présence policière et de service public au plus près du quartier. J'espère qu'on pourra l'ouvrir dans les semaines ou les mois qui viennent, à tout le moins d'ici à la fin de l'année", indique-t-il à TF1.

Autre moyen mis en place, l’affectation de dix nouveaux enquêteurs judiciaires à Nîmes. Un renfort nécessaire pour la procureure de la République, car le trafic de drogue à Pissevin dépasse les frontières du quartier. "On a un focus sur ce quartier, mais la réalité des enquêtes, c'est qu'elles nous conduisent bien au-delà de Pissevin, bien au-delà du Gard, parfois bien au-delà de la France", explique Cécile Gensac.

Avec ces guerres de territoire qui concernent tout l'arc méditerranéen, les fusillades se multiplient. Depuis une semaine, les chauffeurs de bus ont décidé de ne plus desservir les arrêts du quartier, par peur d'être touchés par une balle perdue.