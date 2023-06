VIDÉO - Règlements de compte : les fusillades se multiplient en France

Les assassinats ciblés entre petits caïds et entre figures mafieuses ont, eux aussi, grimpé de 30 %. Les policiers évoquent une désinhibition de la violence et un recours systématique aux armes de guerre. D'après Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), le milieu se livre à des vendettas sans fin. "Il y a à la fois une guerre de succession et une guerre de sécession, et il suffit que d'un règlement de compte à un autre il y ait un phénomène d'échauffement général pour que, tout d'un coup, il y ait jusqu'à une vingtaine d'opérations cumulées", analyse le spécialiste.