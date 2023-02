Rendez-vous fatal, le meurtre de Sihem

Le soir de la disparition, l'employeur de Sihem reçoit un appel de la jeune femme vers minuit. "On m'a dit : 'Il y a Mahfoud qui vient me chercher en voiture'", témoigne-t-il. "On n'a même pas eu le temps de discuter un peu plus longtemps. On a coupé et je reçois un SMS. Elle m'a dit : 'J'y vais, je monte dans la voiture. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est Mahfoud. S'il n'y a pas de nouvelles, donne l'alerte à mes frères'", poursuit-il.