VIDÉO - Féminicide de Nathalie à Lille : un meurtre annoncé qui aurait pu être évité ?

La famille de la victime cherche également à savoir pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debaillie n'a eu aucun effet. Elle aurait dû être transmise au procureur, mais cela n'a pas été le cas d'après la confirmation obtenue auprès du parquet. En conséquence, aucune poursuite n'a été engagée et Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué malgré les menaces de mort.

"Évidemment, si [la police] l'avait convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'est installé et qui le conduit à penser qu'il peut tout faire", analyse le frère de Nathalie. Sur cette non-transmission au procureur, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels au sein du commissariat de Lille.

Des sanctions auraient été prises. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'avait confirmé en février 2022 à l'occasion d'un déplacement dans le Nord de la France. "Il y a eu des sanctions. Des sanctions pour le policier qui a pris la plainte et pour la commandante de l'époque. Donc il y a eu des conséquences et en même temps une réorganisation totale de la brigade en ce qui concerne les violences familiales et conjugales à Lille", a-t-il affirmé. Le ministère de l'Intérieur a indiqué à "Sept à Huit Life" que les deux policiers concernés avaient reçu un blâme ou un avertissement, c'est-à-dire, les sanctions les plus faibles. La famille de Nathalie Debaillie entend de son côté engager la responsabilité de l'État. Cette procédure pourrait déboucher sur une indemnisation pour faute lourde.