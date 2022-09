"Je ne pardonnerai pas" : Franck Terrier, "le héros en scooter", revient sur l’attentat de Nice dans "Sept à Huit"

Six ans après la deuxième attaque la plus meurtrière sur le sol français, les familles endeuillées vont bientôt pouvoir s’exprimer. Le procès de l’attentat de Nice s'ouvre le 5 septembre prochain. Plus de 850 parties civiles, 133 avocats et 64 jours d'audience. À bord de son camion bélier, le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel aura tué 86 personnes sur les 25.000 venues profiter du feu d'artifices annuel. Franck Terrier, celui qui a risqué sa vie pour tenter de neutraliser le camion fou, revient sur cette nuit du 14 juillet. Entre humilité et sentiment de culpabilité, le père de famille raconte sans détours sa course poursuite face au camion.

"Je suis en train de rouler vers le Vieux-Nice en scooter avec ma femme derrière, pour aller manger une glace. Je vois ce camion qui essaye d'aller d'un côté et de l'autre, où il y a le plus de foule pour écraser les gens.". À cet instant précis, le père de famille sait que son fils, comme beaucoup d’autres Niçois, se trouve sur la Promenade des Anglais. "Je pense que ça doit jouer dans mon inconscient, pour que j'intervienne. Je suis déterminé à arrêter ce camion. Le but, pour moi, c'est d'aller le plus rapidement possible à la cabine du camion."