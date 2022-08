SEPT À HUIT - Après la mort trouble d'Anthony Lambert, 17 ans, l'Aide sociale à l'enfance en accusation ?

Dans de telles conditions, et avec un état psychique qui demandait un suivi et un traitement, Anthony devait-il être là ? "On savait que c'était un jeune fragile", explique l'avocat de sa famille, "il aurait dû être à l'hôpital, il y a vraiment une faute caractérisée de l'avoir placé là et dans ces conditions". L'association Concept-Ressource, à qui Anthony avait été confié, a-t-elle une part de responsabilité dans sa mort ? Qu'en est-il de l'ASE ? Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Chalon-sur-Saône pour déterminer les responsabilités.