VIDÉO - Affaire Palmade : la famille des victimes confie sa colère et livre des images exclusives

Pour permettre de mieux mesurer les conséquences de l'accident, ces proches ont confié à Sept à Huit un cliché impressionnant du père sur son lit d'hôpital, immobilisé et recouvert de bandages. "On a essayé de le réveiller, mais les médecins nous ont dit que sa douleur avait encore augmenté. Du coup, ils l'ont rendormi et on attend toujours qu'il se réveille", explique le neveu de Yuksel. Son père ajoute : "Quand il a été opéré après l'accident, il avait des trous dans l'aorte, ses organes étaient déplacés. Il avait les deux jambes cassées, les deux bras, le corps entier était cassé. C'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'il va guérir, notre seul rêve est qu'il revienne parmi nous".

Alors que Pierre Palmade a échappé à la détention provisoire, étant assigné à résidence au sein du service addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, la famille d'origine kurde peine à contenir sa colère. Deux cousins de Yuksel, qui témoignent également dans l'enquête de "Sept à Huit", doutent que le père de 38 ans puisse un jour reprendre son travail de maçon dans le désamiantage. "Quand il va sortir de l'hôpital, il sera handicapé à 80%, c'est sûr et certain, assure ainsi l'un d'eux. Il a une famille, il a des enfants, qui va s'occuper de cette famille maintenant ? Je demande à la justice française de trouver une solution parce qu'aujourd'hui, c'est notre famille, mais demain, ça peut être une autre". L'autre cousin poursuit : "Ce n'est pas Pierre Palmade qui est en prison, c'est Yuksel qui l'est avec son fils dans une petite chambre d'hôpital. ( ) Tout ce que nous intéresse, c'est que la justice mette Pierre Palmade en prison".