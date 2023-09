"En face, il avait des bêtes féroces" : la veuve du chauffeur de bus de Bayonne confie sa douleur dans "Sept à Huit"

Véronique apprend l'agression de son mari de la bouche de l'un de ses collègues quelques instants plus tard. Arrivée à l'hôpital, la jeune femme ne souhaite qu'une chose : être amenée à son chevet, mais un médecin du Samu douche ses derniers espoirs. "Il me dit qu'il est opéré de la tête et que c'est très grave", témoigne-t-elle.

Il faut à présent prévenir ses trois filles majeures. "Je leur ai dit : 'papa est entre la vie et la mort'. C'est tout ce que je suis arrivée à dire. Et elles se sont effondrées", se souvient-elle. De retour à l'hôpital, Véronique peut enfin voir son mari, mais avant, elle s'adresse à un interne. "Je lui demande si le pronostic vital est engagé, il me répond : 'oui' de suite, et il ajoute : 'c'est une question d'heures'". À cet instant, le monde s'écroule. "On ne voulait pas le croire", poursuit-elle.

Une fois face à son époux, Véronique décrit la scène qui s'offre à elle, insoutenable. "Il était branché partout avec un respirateur artificiel et il avait un énorme bandage autour de la tête et des électrodes aussi. Je lui ai touché la tête et en fait, j'ai senti une grosseur, c'était un os qui n'a pas pu être remis en place. On tremblait, on ne comprenait pas. Ce qu'on a vu, c'est terrifiant", lâche-t-elle, les larmes aux yeux. Plongé dans le coma, il est en état de mort cérébrale.