VIDÉO - Disparition de Karine Pialle : deux de ses enfants témoignent dans "Sept à Huit"

Michel Pialle affirme que la mère de cinq enfants est partie volontairement. "Pour moi, elle est partie seule, avec un taxi ou un Uber ou n'importe quoi", témoigne-t-il face aux caméras de Sept à Huit dans la vidéo à retrouver en tête de cet article (également en replay sur MyTF1). "Il n'y a plus le chargeur de téléphone, il n'y a plus le chargeur de la cigarette électronique. Il manque des choses d'hygiène, des choses de droite et de gauche", liste le quinquagénaire. "Dans son armoire, elle a des casiers avec ses affaires, on va dire intimes. Il en manquait les trois quarts dans chaque petite panière noire. Je pense qu'elle avait préparé des choses en avance, oui", continue-t-il, en se triturant les mains. "Je me suis dit, 'allez dans deux trois jours, elle est rentrée', elle ne tiendra pas. Moi, je sais que je ne tiendrai pas", souligne l'homme.

Oui mais voilà, deux mois plus tard, elle n'a toujours pas donné de signes de vie. Et le mari de Karine Esquivillon, de son nom de jeune fille, est la dernière personne à avoir vu son épouse en chair et en os. Invité à raconter ce dernier moment, Michel Pialle explique d'une voix calme que sa compagne serait partie "précipitamment" au moment où il tentait de retrouver le chat du couple dans le jardin. "J'étais dans le jardin, à 15 mètres de la maison. Ça a duré quoi, dix minutes. J'ai attrapé le chat, je l'ai enfermé dans le garage et je suis rentré ici. J'ai appelé Karine pour qu'elle prévienne le collège en lui disant que j'aurais peut-être deux minutes de retard. Je n'ai pas eu de réponse", se souvient-il. "Le temps de faire le tour de la maison à l'intérieur. Pas de réponse, je me suis dit qu'elle était peut-être partie chez la voisine", ajoute-t-il.