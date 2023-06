VIDÉO - "Elle ne s'est pas suicidée, on l'a tuée" : témoignages exclusifs sur le harcèlement de Lindsay

Depuis sa disparition, Maëlys, la meilleure amie de Lindsay, ne peut s'empêcher de visionner les vidéos tournées avec la jeune fille, où se mêlent rires, chansons et insouciance. Elle les regarde en boucle avec sa maman. Derniers témoins de leur amitié fusionnelle. "On avait les mêmes centres d'intérêt, on était pareilles, on aimait les mêmes types de musique, le maquillage, etc...", raconte-t-elle dans le reportage de "Sept à Huit" à retrouver ci-dessus. Les deux adolescentes avaient même déjà imaginé leur futur, ensemble forcément : "On voulait être en coloc plus tard, on voulait voyager partout, elle voulait aussi aller à The Voice", confie-t-elle.