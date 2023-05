VIDÉO - " Il m'a mis mon sac de cours sur la tête" : l'enquête de "Sept à Huit" sur le "prédateur des bois"

Tout commence en 1998, près de La Rochelle. Laura, 15 ans à l'époque, sort de son lycée. 500 mètres plus loin, un individu à bord d'une voiture l'interpelle. "Il a sorti un couteau et m'a forcé à monter dans la voiture (...) J'ai les genoux par terre, sur le sol de la voiture et il m'a mis mon sac de cours sur la tête", se rappelle la jeune fille dans la vidéo de "Sept à Huit à retrouver en tête de cet article (également en replay sur MyTF1). Puis, "on est entré dans une espèce de petit bois, de marais. Une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a joué avec le couteau, il me l'a mis un petit peu au niveau de la gorge, il jouait avec. Moi, j'ai cru qu'il allait me trancher la gorge. J'ai vraiment cru ça", poursuit-elle, émue.

Deux ans plus tard, le 3 juillet 2000. Deuxième victime. Une jeune femme de 19 ans est violée dans un bois près de Versailles (Yvelines). Un garagiste est témoin de son enlèvement à un arrêt de bus. À l'époque, il parvient à livrer un élément important aux enquêteurs : un modèle de voiture. "C'était une R25 gris anthracite. On les connaît un peu, depuis le temps qu'on travaille dans la mécanique. Il manquait les deux baguettes de porte sur tout le côté gauche", précise-t-il.

Entre 2000 et 2008, l'homme viole trois autres jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Sa dernière victime en 2008, s'appelle Elsa, 17 ans à l'époque. Pour la première fois, les enquêteurs vont obtenir une image du suspect grâce à la vidéosurveillance. Ils vont s'apercevoir que l'homme a un sang froid inouï puisque l'enlèvement de la jeune fille se produit dans un immeuble sécurisé où il y a du passage. Cependant, la mauvaise qualité de la vidéo ne permet pas de saisir nettement son visage. Seule caractéristique visible, il est grand et mesure entre 1,85 mètre et 1,90 mètre. Il aurait 45, 50 ans.