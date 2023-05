VIDÉO - Meurtre des sœurs Nougué-Cazenave à Pau : 27 ans après, l'enquête de "Sept à Huit"

C’est une mallette que Claudine et sa mère, Josette, ne pensaient plus jamais rouvrir. Les souvenirs précieusement conservés de leur tante et belle-sœur, Marcelle (71 ans) et Claudine (59 ans), retrouvées mortes égorgées dans leur commerce Chez Maurice, le 28 août 1995. Ce jour-là, au petit matin, le petit bar tabac, situé route de Tarbes à Pau, reste étrangement fermé. D’ordinaire, il est ouvert tous les jours. Inquiet, un voisin appelle la nièce des propriétaires, les sœurs Nougué-Cazenave. Celle-ci se rend donc sur place, avec sa mère. Les deux femmes y découvrent une scène glaçante, dorénavant gravée dans leur esprit pour le reste de leur vie.

"J’ai ouvert la porte. Le chien est sorti en furie de la maison et a failli nous faire tomber en criant. Ce pauvre chien, nous ne l’avons jamais revu. Après, la pénombre. Et là, j’ai vu le corps de ma tante Marcelle, la face sur le sol et du sang partout. Lorsque j’ai levé la tête, j’ai trouvé mon autre tante avec un pied coincé dans le barreau de l’escalier", déclare Claudine d'une voix atone. Les deux victimes gisent dans une flaque de sang, une plaie béante au niveau de la gorge. Toutes deux ont été battues au visage et à la tête. "C’est inoubliable. Quand j’ai vu Marcelle, comme ça par terre, je me suis trouvé mal… Je ne sais pas ce que j’ai fait. Je me rappelle, j’étais dans la voiture complètement...", s'étrangle Josette, ne parvenant pas à terminer sa phrase. "Ça a été terrible", lâche-t-elle.