Mort de Loïc, fauché à 18 ans dans les Vosges : les témoignages exclusifs de "Sept à Huit"

À une heure du matin, les quatre amis prennent la direction de cette boîte de nuit de 4.000 m² de la commune de Charmes, la plus grande de l'est de la France. Plus tard dans la soirée, ils se rendent dans un des fumoirs, où ils sont pris à partie par un client qu'ils ne connaissent pas : "Un de nous fumait, et sans faire exprès, il lui a raclé le coude avec sa cigarette. C'est là que cet homme a commencé à nous menacer", raconte un des amis de Loïc.