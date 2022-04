VIDÉO - Mort d'une famille française en Suisse : l'enquête de "Sept à Huit" sur l'énigme de Montreux

En fouillant l'appartement, les policiers ont découvert des éléments qui permettent de dire que la "famille était très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes." "Par contre, à aucun moment, on n'a découvert d'éléments qui pouvaient expliquer ce passage à l'acte de manière anticipée. On n'a pas mis au jour d'élément qui font un lien entre cette famille et le milieu sectaire, on privilégie la thèse du suicide collectif sans l'intervention d'un tiers", détaille encore le policier. Le fils de 15 ans, seul survivant, donnera peut-être plus d'informations aux policiers une fois sorti du coma.