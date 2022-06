VIDÉO - Petite escroc ou grande manipulatrice ? L'enquête de "Sept à Huit" sur Yasmine l'escort-girl

L'une d'elles, aujourd’hui âgée de 24 ans, a connu Yasmine Berbach au lycée, et l’a même hébergée chez elle pendant deux mois à la fin de l’année 2020. Elle raconte, comme avec Sacha, que Yasmine se présente à l'époque comme une riche héritière, bien qu'elle ne participe à aucun frais. Au bout d’un mois, elle quitte enfin l’appartement. Mais, quelques jours plus tard, la jeune femme reçoit un appel. "C’était la banque, on m’appelait pour me dire qu’il n’y avait plus d’argent sur mon compte, relate-t-elle. En fait, [Yasmine] avait utilisé ma carte bleue." Une location d’appartement au ski, qu’elle aurait rendu dans un état déplorable, des abonnements téléphoniques ou à des jeux en ligne, et même un billet de train à destination de Paris. Soit près de 1000 euros de dépenses.

Malgré sa plainte, la jeune femme explique n’avoir jamais été remboursée, et n’avoir plus jamais entendu parler de son ancienne amie. Tout comme Kelly, une autre victime. Quelques mois plus tôt, elle avait passé une semaine de vacances en compagnie de Yasmine Berbach dans un luxueux appartement situé en plein centre de Toulouse. Elle raconte : "[Yasmine] prétendait que l’appartement était à elle. Le soir, elle a fait livrer du champagne. Elle dépensait sans compter, en me disant : ‘t’inquiètes, c’est moi qui paie’. En rentrant chez moi, j’ai consulté mes comptes et, en fait, c’était avec mon argent. Elle utilisait ma carte bleue. Au total, il y en a eu pour 700 euros." À chaque fois, le mode opératoire est le même. La jeune femme récupèrerait les numéros de carte bleue, puis utiliserait l’argent sur le compte pour mener la grande vie. Et les victimes se compteraient par dizaines.