VIDÉO - 20 millions d'euros d'amendes : victime d'usurpation d'identité, Daniel vit un enfer

Les malfaiteurs ont également vendu des dizaines de véhicules d'occasion défectueux. Leurs clients escroqués venaient directement s'en prendre à Daniel, chez lui à Noisy-le-Grand. "Ils ont essayé une fois de rentrer de force, j'ai dû appeler la police pour qu'elle vienne les calmer parce qu'ils voulaient tout casser. Personne ne me croyait quand je leur disais que j'étais victime d'une usurpation d'identité. On vivait avec la peur de se faire tuer, tabasser. J'ai dit à ma femme : 'on part d'ici, on abandonne tout'". La famille finit donc par s'enfuir dans les Pyrénées-Atlantiques. Et après plusieurs années d'enquête, des suspects sont interpellés, toutefois leur implication n'a jamais pu être prouvée.

En 2020, le tribunal de Bobigny a adressé un courrier à Daniel, qui reconnait son usurpation d'identité. Pour autant, rien n'arrête la machine administrative : le Trésor Public continue de lui réclamer de l'argent. "On se bat, on fait des courriers, on appelle les trésoreries, on envoie des courriers aux tribunaux. Je ne veux pas être endetté toute ma vie et voir mes enfants récupérer des dettes", lâche-t-il. Mais entre les frais bancaires et les saisies, Daniel a déjà perdu 50.000 euros.