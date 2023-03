VIDÉO - "Sept à Huit" : le procès d'un homme jugé pour le viol de ses enfants et de sa sœur

Durant les mois qui suivent, l'instruction établit que Michael aurait abusé de sa fille Zoé, sept ans, de son fils aîné, Théo, issu d'une précédente union, mais également de sa sœur Aurélie. Comme la mère de Zoé, cette dernière attend beaucoup de ce procès. Elle a gardé le secret des viols qu'elle a subis pendant quinze ans et n'a révélé que récemment les détails à son avocate.

"Depuis que je suis petite, je me suis construite comme ça et il faut faire tomber le masque maintenant, c'est compliqué", confie-t-elle aux caméras de Sept à huit. "J'avais cette culpabilité de ne pas avoir parlé avant, j'avais l'impression d'être aussi coupable que lui", poursuit-elle.

"Comment j'ai pu faire un enfant avec un homme comme ça et ne rien voir", explique Céline, accompagné de son nouveau compagnon pour assister au procès. "Le voir, c'est un mélange de culpabilité et de haine parce que quand je le vois, je me dis, c'est marqué sur sa figure en fait", ajoute-t-elle. Au cours de l'année de ses 6 ans, quand elle passait les week-ends chez son père, sa fille, Zoé aurait subi une vingtaine de viols. "Avec ce qu'il a fait, il a brisé une partie de ma fille, en brisant ma fille il m'a brisée moi", estime la mère de famille qui a "le sentiment de l'avoir perdue". Et de s'expliquer : "j'ai perdu sa confiance, c'est une petite fille qui me parlait très facilement, aujourd'hui plus rien (...) Elle est très fragile, très sensible, elle ne veut pas en parler, surtout de ce sujet, elle se ferme et on en tire rien".