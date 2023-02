VIDÉO - "Le Serpent" détaille son mode opératoire dans "Sept à Huit"

S'il refuse d'endosser le rôle de tueur en série, Charles Sobhraj, 78 ans, ne nie pas tout à fait celui d'expert en manipulation. Dans une interview exclusive accordée ce dimanche à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit", celui que l'on connait mieux sous le nom de "Serpent", pour son aisance à filer entre les doigts des enquêteurs, s'évader de prison, et endormir ses victimes revient sur son mode opératoire.

"Je prenais contact avec quelqu'un, je préférais les hommes d'affaires, on passait la journée ensemble, ça allait vers la soirée, puis on boit quelque chose ensemble et je mets une drogue dans son verre bien dosée pour qu'il s'endorme seulement quand il atteint sa chambre", se souvient celui qui a été condamné au Népal pour deux meurtres et se trouve impliqué dans une dizaine d'autres commis dans les années 1970 dans d'autres pays d'Asie. "Et c'est là que je prends ses affaires, en général l'argent".

Aux touristes, il volait les passeports. "Je voyageais toujours avec un faux passeport, à ce temps-là, changer les photos ça prenait vingt minutes", ajoute le sexagénaire qui s'exprime pour la première fois depuis sa libération et estime avoir passé par ce biais au moins "100 ou 150 fois" les frontières.

