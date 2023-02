VIDÉO - "Je ne suis pas un meurtrier" : "Le Serpent" se confie pour la première fois depuis sa sortie de prison

Dix ans après son incarcération, alors que l'Inde avait décidé l'extradition vers la Thaïlande où il risquait peine de mort, Charles Sobhraj a organisé son évasion avec la complicité de trois autres détenus indiens. "On a mis de la drogue dans la nourriture des gardiens, on a pris les clés, on est sortis, une voiture nous attendait", détaille-t-il, concédant que tout était calculé, et qu'une fois arrêté et condamné à nouveau, il échappait ainsi à l'extradition et à la peine de mort. Au total, le Serpent a ainsi procédé à une dizaine d'évasions.

Avant sa dernière arrestation au Népal en 2003, Charles Sobhraj était déjà rentré une première fois libre en France. Durant six années, il y a mené "une vie normale", explique-t-il. "Je vivais en couple, on a eu un enfant dont je m'occupais et je faisais du commerce".