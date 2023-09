ENQUÊTE - Clopes en stock : les dessous du trafic de cigarettes en France

D’où viennent ces cigarettes ? Les plus chères et les plus rares sont celles de contrebande. “Celles-ci sont authentiques, elles viennent d’Algérie”, raconte Ilyes en brandissant une dizaine de paquets. De vraies cigarettes importées illégalement en France. Mais les cigarettes qu’il vend le plus sont celles de contrefaçon, des imitations fabriquées en Chine et dans les pays d’Europe de l’Est. “Je ne supporte pas ces cigarettes, elles ont un goût immonde”, avoue-t-il. Ilyes ne montre en revanche aucun état d’âme pour les vendre.