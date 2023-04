VIDÉO - Accusée d'avoir assassiné son mari dans l'incendie de leur maison : l'enquête de "Sept à Huit"

Tous les regards se tournent alors vers Sylvie. Deux ans auparavant, dans la précédente maison du couple à Étang-sur-Arroux, un feu s'était déjà déclenché dans la chambre où dormait Eric, un drame auquel il avait miraculeusement survécu. L'enquête avait acté la piste accidentelle, et l'affaire avait été classée sans suite. Mais un an après les faits, l'époux se confie auprès d'un autre couple d'amis et dit "être sûr que c'est elle qui a mis le feu". Sylvie lui aurait avoué avoir déclenché les flammes, avant de se rétracter le lendemain, sans dissiper les doutes de son compagnon, qui refuse toutefois de divorcer.

L'hypothèse de l'assassinat s'installe de plus en plus dans l'esprit des amis et de la famille. Plusieurs proches du couple prennent leurs distances avec Sylvie, notamment lors de la cérémonie au funérarium, où le comportement de la veuve interpelle. "Elle est sortie comme si de rien n'était" et "était sur la défensive" face à leurs doutes, se souviennent Marc et Colette. L'entourage s'étonne aussi de la voir réemménager quelques mois après le drame dans la maison où son mari est décédé.