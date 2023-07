VIDÉO - Féminicide à Rennes : le calvaire de Marie aurait-il pu être évité ?

"Il ne va pas m'avoir, il ne peut pas m'avoir", avait assuré Marie à une de ses plus proches amies, Régine, qu'une équipe de "Sept à Huit" rencontre dans le reportage en tête de cet article. Ancienne cliente de Marie, qui avait sa propre entreprise de vente de perruques et de mèches, Régine venait d'apprendre qu'elle subissait régulièrement la jalousie et la violence de Marco, qu'elle avait épousé dix ans plus tôt. Dès 2013, un an après leur mariage, elle avait déposé une plainte pour violences par conjoint, finalement classée sans suite.

En 2019, Marie avait été hospitalisée, le visage lourdement tuméfié par les coups de son mari, un nouvel accès de violence entraînant la condamnation de celui-ci. Marco était connu dans le quartier comme un irascible et un violent, comme en témoignent d'anciennes relations. C'est après cette condamnation que la mère de famille avait pour la première fois parlé de la violence qu'elle subissait à ses proches.