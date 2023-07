VIDÉO - "Il faut des coupables" : au cœur des comparutions immédiates après les violences liées à la mort de Nahel

C'est le cas de Sékou, Bac +2, employé en alternance dans une entreprise, qu'a également suivi Sept à Huit ces derniers jours. Placé en garde à vue pour dégradation et tentative de vol aggravé en réunion le 1ᵉʳ juillet dernier, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Me Laurène Saigne, son avocate commise d'office, lui explique qu'il est l'un des rares du groupe à avoir bénéficié de cette faveur : "Le fait que vous soyez quand même inséré, avec les études, le travail et l'alternance, c'est ça qui a fait qu'on vous a laissé libre".

Le jeune homme explique que le jour de son interpellation, il faisait un barbecue avec des copains et que la mort de Nahel était sur toutes les lèvres. "On a été appelés pour nous prévenir qu'il y allait y avoir des manifestations et quand on est arrivés sur place, on a vu que le magasin Boulanger commençait à être pris pour cible, on était déjà sur les lieux et on a déjà commis le délit", relate celui qui assure n'avoir fait que le guet. "On peut dire que ce sont plus des actions qui se font lorsqu'on est en groupe, en groupe il y a moins de réflexion", analyse-t-il avec du recul.