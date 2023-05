SEPT À HUIT - "J’espère qu’elle n’a pas souffert" : les frères d'Aurélie Vaquier en quête de réponses

Après avoir appelé les frères d’Aurélie paniqué le 15 février dernier, Samire décide de prévenir les gendarmes, sous la pression insistante de Jérémy, qui organise des recherches avec plusieurs dizaines de personnes. Samire y participe, mais reste en retrait et fuit notamment la presse. Mi-mars, Yannick Philipponnat, journaliste au Midi Libre l’a interviewé : "On a parlé de beaucoup de choses, j’ai essayé de savoir s’il était inquiet. Il était plus préoccupé par les factures et m’a même dit : 'Si elle n’a plus envie d’être avec moi, qu’elle me fasse un mot, comme ça je sais.' Il se fait un peu passer pour la victime."

Pour les frères d’Aurélie, la version de Samire ne tient pas. "On veut avoir des réponses, on veut savoir ce qu’il s’est passé, quand cela s’est passé", indique Jérémy, alors que son autre frère déclare : "Pour nous, la meilleure version serait que c’était un mauvais geste, et j’espère qu’elle n’a pas souffert, ça les médecins légistes pourront le dire. Ça me hante et j’espère que ça le hante autant et qu’il va finir par cracher le morceau, parce que c’est à lui de souffrir, pas à moi."