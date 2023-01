Condamnée pour avoir tenté de poignarder son mari : le témoignage de Nicole, 70 ans, dans Sept à Huit

L'accusée n'arrive toujours pas à expliquer son geste, inimaginable il y a encore quelques années. Retour en arrière : Bernard et Nicole sont des enfants de la campagne charentaise, une région qu'ils n'ont jamais quittée. En 1967, au cours d'un bal, c'est la rencontre. "J'avais quinze ans, j'étais ouvrière, c'était pour la fête de la commune. Il y avait tout un groupe, on a dansé et on ne s'est plus jamais quitté", raconte Nicole. Quatre ans plus tard, ils se marient. La jeune femme n'est pas encore majeure et Bernard a tout juste 22 ans. "Elle était joyeuse, amoureuse. Pour moi, c'était une femme idéale", témoigne-t-il.

Elle, la bavarde, enchaîne les petits boulots dans les vignes et à la charcuterie du village. Lui, le taiseux, est agent d'entretien. Ensemble, ils ont trois enfants : Valérie, Sandra et Michael. Leur vie conjugue travail et bonheurs simples. Mais cette parenthèse enchantée sera de courte durée. En 2010, Bernard et Nicole sont frappés par le décès brutal de leur fils dans un accident de la route à l'âge de 32 ans. Sept ans plus tard, leur fille Sandra fait un AVC qui la laisse lourdement handicapée. Des épreuves qui abîment l'harmonie du couple. "On n'a jamais eu trop de chance. Sur deux filles et un garçon, il y en a une qui est paralysée et mon garçon qui est mort. Donc tout ça, ça fait que de plus en plus, on s'est écarté l'un de l'autre", reconnaît Bernard.