VIDÉO - Psychose en boîte de nuit : l'enquête de "Sept à Huit" sur les mystérieuses piqûres

Au tribunal de Nantes, on comptabilise 47 signalements, le nombre le plus élevé à ce jour en France. Le procureur de la République, Renaud Gaudeul, prend très au sérieux ces affaires, mais il peine encore à en comprendre le mobile. "Autant avec le GHB, on voyait bien le but de la manœuvre. Celui de commettre ensuite des agressions sexuelles extrêmement graves sur certaines de ces victimes. Dans le cas présent, ce n’est pas le cas. Dans l’intégralité des faits qui nous ont été rapportés, il n’y a pas un seul cas dans lequel on nous rapporte ensuite la commission de faits par exemple d’agression sexuelle, voire même la tentative. (...) Le phénomène existe. Mais le pourquoi et le comment restent à déterminer", explique-t-il. Du fait de l’absence de drogue, les faits sont qualifiés de "violence avec usage d'une arme" et les agresseurs encourent jusqu’à trois ans de prison.

Les victimes sont essentiellement des femmes, et parfois même mineures. C'est le cas de Sonia, 14 ans, qui a été piquée lors d'un festival de rap, au parc des expositions de Lorient, dans la soirée du 23 au 24 février. Sa mère l’avait autorisée à s’y rendre en étant accompagnée de sa grande sœur de 17 ans et d'une copine. "On pense à la drogue et aux maladies transmissibles par le sang. Le VIH, les hépatites... Les médecins disent qu’elle va bien. Mais on panique (...) On laisse ses enfants aller à un concert et on n’imagine qu’il puisse leur arriver du mal", déclare-t-elle, avant de s'effondrer en larmes. Cette nuit-là, 25 personnes ont reçu une piqûre. Mais, comme à chaque fois, aucune trace de produit toxique n’a été retrouvé dans leur organisme. "On finit par devenir totalement parano", confie, encore traumatisée, l'adolescente,