VIDÉO - Assassinat de Shaïna : le témoignage déchirant de son frère dans "Sept à Huit"

Tout commence avec le premier petit ami de Shaïna, elle a alors 13 ans. "Aux alentours de 16, 17 heures, on ne voyait pas ma sœur à la maison, on trouvait ça très étrange. Du coup, on a décidé de l'appeler, pensant qu'elle avait un peu de retard. Ça ne sonnait pas, on insiste jusqu'à qu'on entende des voix d'hommes qui répondaient à l'appel et qui raccrochaient. Puis, on croise sa meilleure amie qui nous explique que Shaïna vient de se faire violer", détaille Yassin. Il poursuit : "Je croise un ami d'enfance qui me dit que Shaïna est à un arrêt de bus et là, je découvre ma sœur en pleur. Elle avait plein de marques sur le visage, elle avait des habits déchirés et sur ses bras, elle avait des bleus. Elle était en état de choc, elle ne parlait pas, elle était méconnaissable", dit-il.

Shaïna vient d'être abusée par plusieurs garçons dans une clinique désaffectée de sa cité de Creil (Oise). Tout a été filmé et fait le tour de son quartier. "Dans ces moments-là, la colère s'installe vite, mais on a reçu une bonne éducation, du coup, on fait confiance en la justice. On est donc parti au commissariat pour porter plainte", ajoute le jeune homme. Shaïna pense alors que cela va suffire à la protéger, mais ce ne sera pas le cas, bien au contraire. Elle reçoit des menaces et doit désormais affronter une réputation de fille facile. "Ils avaient des photos et vidéos de ma sœur et ont utilisé les réseaux sociaux", précise Yassin.