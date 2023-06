VIDÉO - Témoignages exclusifs : le Dr Péchier, "deuxième plus gros tueur en série" de France ?

C'est ce qu'il s'est passé dans le cas de Sandra Simard qui, six ans plus tard, rester traumatisée. "C'était presque terminé, le chirurgien était en train de recoudre et l'arrêt cardiaque est survenu donc s'en est suivi une réanimation qui a duré 82 minutes et j'ai été transféré dans un autre hôpital", explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article. "Il y a des lésions au cerveau qui ont impacté ma mémoire, ma concentration, j'ai toujours des problèmes de dos évidemment mais j'ai plus envie qu'on me parle d'opération", poursuit celle qui a été plongé dans le coma pendant cinq jours suite à cette intervention dramatique. "A aucun moment on peut s'imaginer qu'un médecin a fait ca", témoigne encore celle qui sait aujourd'hui que ce qui lui est arrivé n'est pas un accident. "Un médecin soigne, il prend soin de son patient, il n'est pas là pour lui faire du mal".